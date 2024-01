Centrocampo Juve, il profilo che Allegri cerca

Da Ferguson a Lovric, chi sono i giocatori nel mirino della Juve

A prescindere dal grande colpo, legato ad almeno un cessione per avere le risorse necessarie, laè consapevole che un buco a centrocampo comunque c'è. Nonostante il numero ridotto di partite da giocare, basta un infortunio o una squalifica dei titolari per evidenziare le lacune del reparto. Ecco perché la dirigenza bianconera rimane vigile nella sessione invernale per non lasciarsi scappare eventuali opportunità che dovessero presentarsi nei (tanti) discorsi aperti.La direttiva arrivata danei summit mercatari con la dirigenza è quella di puntare, nell’immediato, su un profilo con determinate caratteristiche, tecniche e non solo: una mezzala che sappia inserirsi e soprattutto che sappia stare al suo posto, cioè che possa accontentarsi di un ruolo da alternativa pronta all’occorrenza. In più, un fattore determinante è quello di conoscere già le difficoltà della Serie A.Si riducono così i candidati che hanno le caratteristiche richieste per questo tipo di acquisto. Dentro alla lista rimane Lewische però, chiede un esborso economico di circa 20 milioni di euro, troppo grande senza ricavi da cessioni. Nei radar juventini è finito anche: sul danese ci sarebbe il Liverpool in prima fila, Giuntoli e Manna ne stanno pesando la crescita. Sarà un nome da tenere d’occhio pure in estate - Reds permettendo - quello del centrocampista genoano costato poco meno di 4 milioni. Sempre in Serie A, ora che Samardzic sembra destinato al Napoli, occhio a un altro centrocampista dell'Udinese, Lovric, partito non benissimo ma che sta crescendo dall'arrivo di Cioffi.