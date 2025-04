Tuttosport - Le mosse di Elkann se la Juventus non va in Champions: da Giuntoli a Chiellini

Cosa succede in dirigenza se la Juventus non si qualifica in Champions

Da tempo sotto la lente d'ingrandimento in casanon c'è solo il rendimento dei giocatori e quello della guida tecnica, su cui una decisione importante è già stata presa un mese fa con l'esonero di. Proprio in quei giorni si è capito come a fine stagione sul tavolo sarà discusso il lavoro di tutte le componenti, dirigenza compresa.Il fallimento dell’obiettivo minimo, ovvero la qualificazione in Champions League,non solo per ciò che comporterebbe a livello economico, per cui la proprietà è pronta a rispondere a seconda degli scenari, ma anche a livello sportivo. A quel punto, riferisce Tuttosport,per comprendere le ragioni di una stagione deludente sotto il profilo dei risultati tra Supercoppa italiana, Coppa Italia, percorso in Champions con gli ottavi non centrati e cammino insoddisfacente in campionato.

Chiellini verso il cambio di ruolo nella Juve

Elkann in particolare valuterebbe se, si legge sul quotidiano,"Dunque, con ogni probabilità, nessuna rivoluzione, bensì eventualmente un irrobustimento dei quadri. Se l’operato di Giuntoli risultasse deficitario dal punto di vista dei risultati sportivi, con in primis la scelta di Thiago Motta errata, diversa la questione dei conti, con il monte ingaggio calato del 50% in due stagioni grazie al suo lavori: da 250 milioni lordi a 123".A proposito di un possibile potenziamento del management,L'ex capitano della Juve si candiderebbe a passare dall’attuale ruolo di rappresentante istituzionale a uno decisamente più operativo, che possa essere utile allo stesso Giuntoli, aggiunge il quotidiano, per individuare e ponderare al meglio le scelte e le strategie di mercato da assumere. Questo al momento lo scenario che ci dobbiamo aspettare qualora la Juventus fallisse l’approdo alla Champions League.