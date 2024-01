Juve, obiettivo Champions da raggiungere subito: ecco perché

Linea coerente fin da luglio da parte dellaintesa come dirigenza e allenatore. "L'obiettivo è la qualificazione in Champions League". Perché un club come la Juve deve giocare nel massimo palcoscenico europeo ovviamente, ma anche per ragioni economiche. La prossima sarà la Champions più ricca di sempre, come ha voluto più volte sottolineare Massimiliano Allegri. Fondamentale per il club esserci.La classifica però non lascia dubbi, la Juve è già con un piede e mezzo qualificata. Dopo venti partite, i bianconeri hanno 16 punti di vantaggio sulla quinta in classifica. Un divario clamoroso e inaspettato dalle parti della Continassa. Di questo passo si può dire che in primavera la Juve si sarà assicurata il pass e questo sarebbe un efficace assist dil dt Giuntoli.La dirigenza bianconera infatti potrebbe preparare le operazioni di mercato per rinforzare una rosa al momento non adeguata dal punto di vista quantitativo e qualitativo per ben figurare in Europa con largo anticipo, dando un vantaggio rispetto ad altri cluble prossime vittorie in campionato non serviranno solo per proseguire il duello a distanza con i nerazzurri ma anche per avvicinare il via per le operazioni di rinforzo strutturale della rosa. E il mercato, si sa, permette di comprare meglio e dunque spendere meno se si gioca d’anticipo sulla concorrenza.Ma non finisce qui, perché qualificarsi in Champions significa anche attrarree la possibilità di strappare contratti più vantaggiosi per la Juve. E anche su questo fronte saranno mesi decisivi visto che il club dovrà "sostituire" lo sponsor principale targato Jeep. A proposito di risorse economiche; un altro fattore che può determinare le scelte future della Juve è il Mondiale per Club. A marzo, i bianconeri potrebbero già sapere se sono riusciti a qualificarsi, dipenderà dai risultati del Napoli in Champions League.