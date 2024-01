Danilo, i 'no' sul mercato per rimanere alla Juve

Nei radar dell'Arabia Saudita è finito anche Danilo. L’Al Ittihad, infatti, è alla ricerca di un difensore di alto livello da pescare in Europa e tra i nomi sulla lista degli emissari gialloneri c’era proprio quello del capitano bianconero. Il brasiliano però, riferisce Tuttosport, non sembra affatto interessato dal possibile proseguimento di carriera nella Saudi Pro League. Tanto da aver subito stoppato il tentativo del club di Gedda.Non è la prima volta negli ultimi anni che Danilo riceve chiamate importanti; sia economicamente come quella dell'Arabia Saudita sia a livello sportivo come quella di Bayern Monaco e Manchester United circa un anno fa. Anzi, nella testa di Danilo magari c'è l'idea di prolungare ancora il legame con la Juve, rinnovando fino al 2026.