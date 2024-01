Juve, pressing dell'Arabia Saudita per Kostic

Kean-Atletico Madrid, Correa libera un posto?

I numeri di Kean

Dall'estate scorsa il fattore "ha inciso sul mercato del calcio e anche l'Italia ne è stata condizionata. Giocatori come Milinkovic Savic e Kessié, cercati dalla Juve, alla fine hanno scelto i soldi sauditi. Anche in questa sessione però, c'è un filo che lega la nuova realtà del calcio mondiale a Torino. Già nei mesi scorsi si erano accese sirene sul futuro di Filip Kostic; la Saudi League non ha smesso di fare pressing per l'esterno serbo.Alla fine, l'ex Eintracht è rimasto a Torino ma le voci intorno anon si sono spente; è uno dei profili seguiti con maggior attenzione in Arabia Saudita.. L’Al Hilal, in particolare, sta provando a sedurre l’esterno con la promessa di un ricco ingaggio. Al momento però, il giocatore resiste alle avances saudite, anche per la posizione in classifica della Juve, che si sta giocando lo scudetto.I soldi della Saudi League però potrebbero cambiare anche il futuro di. L'attaccante italiano per ora non è stato messo nel mirino ma c'è un intreccio che lo riguarda. L'Al Ittihad, infatti, riferisce Tuttosport, sta lavorando con l’Atletico Madrid alla definizione del passaggio in medio-oriente di Correa, operazione che libererebbe uno slot nell’attacco dei colchoneros. E il club spagnolo è una delle destinazioni preferite da Kean. L’alternativa si chiama ancora Serie A, con il Monza segnalato sul giocatore in maniera più convinta e concreta rispetto alla Fiorentina per un prestito semestrale.Per Kean la stagione era iniziata positivamente; aveva trovato tanto spazio grazie anche ai problemi fisici di Vlahovic e Chiesa. Sei partite consecutive da titolare, ma senza trovare il gol. Un po' anche per sfortuna visto quello che è successo con il Verona (due gol annullati). Moise è fermo da metà dicembre ma il suo rientro sembra ormai vicino. Non segna da aprile e l'esplosione di Yildiz lo ha portato dietro nelle gerarchie. Un motivo che spinge le parti a salutarsi, almeno momentaneamente.