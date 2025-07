Tuttosport - L'agente di Sancho è a Torino: cosa manca per chiudere

Getty Images

La Juventus , ora, vuole tagliare il più velocemente possibile il traguardo che conduce a. Anche nelle ultime ore, infatti, si registrano contatti assolutamente positivi tra tutte le parti chiamate in causa nella trattativa. Da un lato, appunto, il club bianconero, dall'altro l'entourage del giocatore che sembra sempre più vicino a vestire la maglia bianconera nella prossima stagione dopo esserci andato vicino non più tardi di un anno fa, prima di passare in prestito al Chelsea.Ma come si suol dire, non si possono fare i conti senza l'oste che, in questo caso, è il Manchester United, detentore del cartellino dell'inglese che non rientra (da tempo) nel progetto tecnico dei Red Devils, guidati da Ruben Amorim. Morale della favola, anche con il club inglese c'è dialogo e sinergia per arrivare ad un dunque che possa essere positivo e soddisfare tutte le parti in causa.

L'agente è arrivato a Torino

Il nodo buonuscita

In altre parole, si sta lavorando per fare quadrare il tutto e per fare in modo che il classe 2000 possa essere a disposizione di Tudor nel più breve tempo possibile, magari proprio a partire dal 24 luglio, quando i bianconeri si ritroveranno alla Continassa per dare il la alla preparazione estiva. Nel frattempo, però, dal fronte Sancho è arrivata una novità importante.Come riferito da Tuttosport, Emeka Obasi, agente di Sancho, si è presentato a Torino per fare un punto della situazione sulla trattativa. E per limare gli ultimi dettagli che, però, non riguardano direttamente la Juve e il calciatore, i quali hanno raggiunto un'intesa di massima per un contratto di quattro anni a 6 milioni più bonus a stagione. L'ostacolo principale non riguarderebbe nemmeno l'intesa economica tra Juve e United, con le parti che anche in questo caso sembrano vicine. Cosa manca quindi per chiudere?L'ultimo ostacolo, se così possiamo chiamarlo, è legato alla richiesta di Sancho a proposito di una buonuscita per lasciare Manchester: qualcosa di quantificabile in una cifra tra i 5 e i 6 milioni di euro. Una cifra considerata eccessiva dallo stesso United che ha chiesto un intervento diretto della Juve quantomeno per alleggerire l'esborso economico che il club inglese dovrà riconoscere al giocatore. E proprio questo, infatti, è stato il motivo della visita dell'agente Obasi, anch'egli desideroso di chiudere nel più breve tempo possibile per arrivare e tagliare, finalmente, il traguardo.