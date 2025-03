Tuttosport - La verità sul possibile ritorno di Manna e Tognozzi alla Juventus

Getty Images

In casasono tutti sotto osservazione, le valutazioni del club infatti, inteso come proprietà, saranno infatti a 360 gradi e coinvolgeranno anche le altre sfere della società e non solo l'allenatore.Da questo punto di vista, Cristiano Giuntoli, in quanto capo dell'area sportiva bianconera, ha ovviamente avuto un peso specifico rilevante sulle decisioni della scorsa estate: dalla decisione di puntare su Motta - considerata quasi all’unanimità corretta a bocce ferme - alle scelte sul mercato, passando per i rapporti con lo spogliatoio. Giuntoli ha un contratto fino al 2028 a 1,5 milioni a stagione.

Le voci sul ritorno di Manna e Tognozzi

Normale che, scrive Tuttosport, in stato di crisi, "comincino a circolare voci più o meno fondate, ma di sicuro premature come quelle su un ritorno alla Continassa del tandemla verità è che le nove partite che restano aiuteranno a dare delle risposte anche per i dirigenti. Manna ha lasciato la Juventus l'estate scorsa, andando a ricoprire il ruolo di direttore sportivo del Napoli mentre Tognozzi si è liberato dal Granada poco tempo fa dopo essere stato a lungo il capo dello scouting della Juventus.