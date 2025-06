Tuttosport - La Juventus telefona all'agente di Gyokeres: cosa sta succedendo e il piano B dei bianconeri

Calciomercato/Getty

Tra gli obiettivi principali della Juventus nella prossima sessione di calciomercato c'è ovviamente l'ingaggio di un attaccante di grande spessore che possa garantire prestazioni di alto livello e soprattutto un numero importante di goal. Per queste motivazioni, in cima alla lista di Damien Comolli e dei pensieri bianconeri c'è sempre lui,Il bomber svedese è reduce da una stagione mostruosa con la maglia dello Sporting dove ha messo a referto più goal che partite: Gyokeres, infatti, ha chiuso la stagione 2024/25 con i lusitani segnando 54 goal in 52 apparizioni tra tutte le competizioni. Con numeri di tale portata, è inevitabile pensare che il giocatore possa diventare uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato e la Juve, dal canto suo, vuole giocarsi tutte le sue carte.

La telefonata della Juve

Accordo con l'Arsenal?

Osimhen è il piano B

Come riferito da Tuttosport, dalla Continassa è partita una telefonata perlustrativa all’indirizzo dell’entourage, per comprendere più nel dettaglio quali siano le richieste dello Sporting per liberarlo. L’agente del calciatore rivendica infatti un accordo, non soltanto verbale, per lasciar partire il suo assistito in estate a fronte di un’offerta da almeno 60 milioni più bonus, mentre il club – forte di una stagione con più gol (54) che partite (52) – si è impuntato e ne pretenderebbe almeno 80.La Juventus è consapevole di dover fare i conti con una concorrenza davvero importante. Tra le squadre interessate a Gyokeres, infatti, l'Arsenal occupa una posizione di rilievo, al punto che - sempre secondo Tuttosport - i Gunners avrebbero già un'intesa di massima con l'entourage dell'attaccante, ma in parallelo starebbero avanzando anche sul fronte Benjamin Sesko del Lipsia, attaccante che piace tantissimo ai londinesi. Qualora l'Arsenal decidesse di affondare il colpo per Sesko, ecco che la Juve potrebbe di fatto ritrovarsi con i gradi di favorita nella corsa a Gyokeres.E poi c’è Victor Osimhen. Il piano B della Juventus, se così possiamo chiamarlo. Le tempistiche sono le medesime di Gyokeres, con la Juventus in (vigile) attesa di poter muovere passi concreti. Anche se questo dovesse significare, come in effetti significa, sedersi al tavolo delle trattative con il Napoli di De Laurentiis.Intanto, però, la concorrenza non manca. L’Al Hilal è pronto a tornare all’assalto - dopo il no dell'attaccante - del nigeriano con una proposta vicina ai 50 milioni a stagione. Lo stesso vuole fare il Galatasaray che, dopo averlo avuto in prestito nell'ultima stagione (37 reti in 41 gare) vuole portarlo definitivamente a Istanbul."Il giocatore ci ha chiesto tempo e lo rispettiamo, perché ha una famiglia anche lui, ma il tempo prima o poi scade: deve decidere al più presto – ha spiegato ieri in conferenza stampa il vicepresidente giallorosso Abdullah Kavukcu–. Abbiamo fatto un’offerta molto più alta degli altri club europei e stiamo trattando con altri attaccanti: non pensiamo a un piano B, vogliamo solo Victor". Per quanto riguarda Osimhen c'è sempre un dettaglio che non va trascurato: la clausola da 75 milioni di euro è valida solo per i club esteri.