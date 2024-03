In vista della sfida di domenica, infatti, ha sentenziato: «L’eventuale partecipazione al Mondiale per club? Mi spiace per Calvo che credo sia ancora qui, posso anche essere dispiaciuto per la Juventus, che è stata punita ed estromessa dalle coppe in questa stagione. Se poi dovessimo battere il Barcellona e successivamente ottenere un pari e una vittoria, saremo qualificati di diritto. Ma penso pure che il Napoli dovrebbe andarci comunque, proprio perché se la Juventus è stata punita dall’Uefa con l’eliminazione dalle coppe europee, non dovrebbe nemmeno essere ammessa al Mondiale per club, fermo restando poi che tale manifestazione ci creerà mille problemi per il successivo campionato nazionale».sottolinea Tuttosport. Da vedere se, in occasione del match domenica, o alla sua vigilia in conferenza, Allegri si riserverà una piccola risposta, anche a mo' di battuta. De Laurentiis, poi, si è scagliato anche contro agenti e arbitri: «I procuratori sono un cancro del calcio. I direttori di gara dovrebbero dipendere dai club, dovrebbe esistere un dialogo affinché non siano una casta, ma dei collaboratori. Non esiste che un arbitro espella un allenatore. Il calcio sembra una barzelletta, sembriamo “Flick e Flock”, sembriamo una commedia». E poi la chiosa sulla Superlega, altro tema caldo nel recente passato bianconero: «Sarò favorevole a tale competizione solo se sarà in grado di essere democratica, solo se ci si entrerà per merito e non per pedigree. Loro hanno promesso di essere operativi dal 2025. Chi vivrà, vedrà».Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.