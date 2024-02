Il gol all'Allianz Stadium ha consacrato Marco Brescianini; il centrocampista cresciuto nel settore giovanile del Milan e per il quale i rossoneri godono del 50 per cento della futura rivendita, è tra le sorprese del Frosinone. La Juventus c’è sul giocatore, c osì come l’Atalanta che prepara il ricambio generazionale nel reparto. L’interesse dei bianconeri per Brescianini, scrive Tuttosport, non è nato dopo il gol allo Stadium: ha radici bene più profonde. Diciamo però che quella giocata ha ulteriormente aumentato l’interesse, non solo di Giuntoli e Manna. Ma di sicuro per Brescianini la Juve si è mossa in largo anticipo.