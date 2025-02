AFP or licensors



Juventus, Renato Veiga può restare?

Renato Veiga al momento è ai box per la lesione del tendine del plantare gracile rimediato nel corso della sfida contro il PSV Eindhoven. Stop che lo terrà ai box probabilmente per circa un mese ma molto dipenderà dal dolore avvertito dal difensore di proprietà del Chelsea. Il giocatore è arrivato nel mercato di gennaio dai Blues con la formula del prestito secco. Potrebbe però restare a Torino?Stando a quanto riferisce questa mattina Tuttosport la dirigenza bianconera proverà almeno a convincere il Chelsea per poter tenere a Torino il difensore. Niente però è stato definito al momento del prestito.