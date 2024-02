Juventus e Atalanta hanno messo gli occhi suAlla prima annata nella massima serie il centrocampista classe 2000 ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nel Frosinone, prendendosi un ruolo da titolare. Il giocatore è cresciuto nel settore giovanile del MIlan e al club rossonero, come scrive Tuttosport, spetterà il 50% sulla futura vendita. Una sorta di comproprietà mascherata, simile a quelle in vigore fino al 2015. Da via Aldo Rossi non sono comunque intenzionati a riportare Brescianini a casa, nonostante l’utilità pure in chiave liste essendo un prodotto del vivaio milanista. Via libera dunque alle altre pretendenti. La Juve c'è e nella possibile trattativa c'è un vantaggio, i rapporti tra il duo Giuntoli-Manna con il collega frusinate Angelozzi sono eccellenti. Tanto che già a fine gennaio dalla Continassa - prima di chiudere per Alcaraz - avevano sondato il terreno, scontrandosi però col muro eretto dai laziali.