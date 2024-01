Juve, il grande colpo per il futuro è Koopmeiners

Juve, non solo Koopmeiners: altro profilo sondato

Se ci sono dubbi di mercato che riguardano il presente e i possibili rinforzi per i prossimi mesi, laha invece le idee chiare in vista della prossima stagione. Con il raddoppio degli impegni, non basterà questo gruppo anche dal punto di vista quantitativo. Il reparto che più degli altri richiederà innesti è senza dubbio il centrocampo, peraltro con gli uomini contati già in questa stagione alla luce delle squalifiche di Pogba e Fagioli. Considerando anche la situazione di Rabiot (il cui futuro resta incerto), la priorità dell'estate sarà ingaggiare una mezzala fisica e che al tempo stesso sia dotata di piedi fini, insomma un centrocampista in grado di abbinare quantità e qualità ad alti livelli.Il primo nome nella lista è quello diche rappresenta il profilo ideale per i bianconeri. La valutazione dell'Atalanta è di circa 40 milioni ma all'interno della trattativa, riferisce Tuttosport, il club torinese potrebbe inserire un giocatore utile alla causa di Gasperini, abilissimo nel valorizzare i giovani di qualità. L'olandese, se la Juve ne avesse avuto le possibilità economiche, sarebbe stato un obiettivo concreto già per gennaio. Cristiano Giuntoli lo voleva portare a Napoli in passato e tra pochi mesi proverà a portarlo a Torino. E' lui il maxi investimento su cui la Juve sta lavorando.L'Atalanta però non se ne priverà facilmente, come dimostra il no al Napoli dell'estate scorsa e le sorprese di mercato sono sempre dietro l'angolo. Ecco perché alla Continassa si monitorano altri profili e un "sosia" di Koopmeiners èdella Real Sociedad, che sta facendo bene nella Liga e in Champions League. Il giocatore è abile sia in difesa che in fase offensiva, oltre ad essere molto dinamico. A differenza di Koopmeiners però, vede meno la porta e non conosce il campionato italiano. Motivi per cui rimane un piano b.