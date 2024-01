Il mercato dei parametri zero entra nella fase decisiva; da febbraio i giocatori saranno liberi di firmare per una nuova squadra. Anche la Juventus è attenta a profili da ingaggiare senza costi di cartellino. I bianconeri, dopo alcuni sondaggi, hanno rinunciato alla pista Zielinski, in scadenza con il Napoli, per valutazioni tattiche e non certo per il valore del giocatore, e sul polacco è andato deciso l’Inter che ormai è vicino all’accordo con il centrocampista in prospettiva giugno. Rimane invece in piedi la trattativa con Felipe Anderson per giugno.