Venerdì pomeriggio,ha ripreso il cammino con l', dirigendosi verso Torino. Il giorno successivo, sul campo della, si è verificata una svolta significativa: la sua entrata in gioco ha trasformato il volto della partita, e grazie a un suo exploit da fuori area, l'Empoli ha conquistato il pareggio, un 1-1 decisivo che, almeno per il momento, ha modificato il destino di Baldanzi. Attualmente, l'Empoli sta valutando l'opzione di trattenere il talentuoso giocatore fino a giugno, riconoscendo l'importanza di avere un tale talento nella lotta per la salvezza. Nonostante i tentativi delladi riprendere l'iniziativa nelle prossime ore, sembra che i toscani siano determinati a respingere ogni possibile avanzata. Da potenziale partente a giocatore imprescindibile per garantire la permanenza in Serie A, il passo da compiere potrebbe essere sorprendentemente breve per il giovane classe 2003.