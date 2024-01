Juve, Kean rinnova?

Moise Kean, e di riflesso la Juventus, aspettano notizie da Madrid, dalla sponda biancorossa del Manzanarre: è tutto definito per il suo trasferimento in prestito in Spagna. Si aspetta solo la cessione di Angel Correa per liberare spazio anche se alla fine, considerando anche i molti impegni dei biancorossi, non è escluso che Kean arrivi comunque: i segnali ci sono. L’accordo tra l’attaccante - che gradisce il trasferimento in Spagna per avere maggiori possibilità di giocare anche in prospettiva azzurra - e la Juventus c’è già sulla base di 500 mila euro per il prestito oneroso. Lo riferisce Tuttosport.Nel corso della trattativa si era diffusa l’ipotesi di un propedeutico rinnovo del contratto di Kean che con la Juventus scadrà nel 2025, ma alla fine si è deciso di spostare ogni discorso dopo l’esperienza in Spagna e, l’Europeo in Germania. Se l’affare dovesse bloccarsi, Kean tornerebbe a disposizione di Allegri che ieri ha liquidato la questione con toni distaccati: «Kean ora sta riprendendo il lavoro e vedremo. Per ora è un giocatore della Juventus e vedremo cosa succederà. Mancano 3-4 giorni alla fine del mercato».