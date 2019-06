Il futuro di Gonzalo Higuain resta tutto da definire. Il Chelsea non sembra intenzionato a prolungare il suo prestito a Londra, soprattutto in caso di possibile addio di Maurizio Sarri, che potrebbe prendere il posto di Massimiliano Allegri proprio alla Juventus. I bianconeri non sembrano intenzionati a trattenerlo a Torino, però, anche in caso di arrivo di Sarri. Secondo quanto riportato da Tuttosport.com, la pazza idea per il futuro del Pipita porta all'Inter, alla ricerca di un centravanti in caso di partenza di Mauro Icardi nel prossimo mercato estivo.