LAZIO-JUVENTUS, PARLA KOVACEVIC

Ci si prepara alla gara di sabato allo stadio Olimpico di Roma dove sarà Lazio-Juventus. A presentarla sulle colonne di Tuttosport è il doppio ex Darko. Queste le sue parole:"Ho giocato con tutte e due le squadre, ma il mio cuore è juventino. I due anni in bianconero sono stati veramente speciali, porto ancora con me tanti bei ricordi. Spero che la Juve sabato possa vincere e arrivare in Champions. La Juventus è davvero amata in tutto il mondo: quando ne sei parte, capisci quanto sia importante. Sono stati anni bellissimi nei quali ho giocato con il miglior giocatore al mondo: Zinedine Zidane. C'erano poi tanti campioni come Del Piero, Davids, Trezeguet e Tacchinardi. Grandi uomini oltre che giocatori fantastici"."Quando sei alla Juve devi giocare per vincere, questo mi è rimasto. Poi ricordo ancora la doppietta a San Siro contro l'Inter, fu un momento bellissimo"."Dusan sta diventando un campione. So che si trova bene ed è molto felice a Torino. Sta dimostrando di essere un top player e ha un futuro roseo davanti. La Juve è il posto perfetto per crescere e diventare uno dei migliori attaccanti del mondo: 15 gol sono un numero importante, ma può fare meglio nei prossimi anni. Peccato non ci sia sabato: la sua assenza si farà sentire"."Sta attraversando un periodo non brillante ma può capitare. Filip non si discute. I suoi cross sono l'ideale per un centravanti forte di testa. Mi sarebbe piaciuto averlo uno così in squadra"."Perfetto e non lo dico perché è serbo. Pavlovic è fortissimo nelle marcature e può giocare tranquillamente titolare in una grande squadra. È mancino e per caratteristiche si troverebbe alla perfezione nel sistema difensivo della Juve. Con Bremer formerebbe una coppia davvero forte"."Lazar è un talento, anche se gli servono spazio e continuità. Nella nazionale serba è chiuso da Tadic, che però ha 36 anni. Verrà il suo momento. Juve? Lo vedrei bene a Torino"."Ha imparato da Ancelotti la tranquillità del saper gestire uno spogliatoio di grandi campioni. Zizou nutre amore per la Juventus e non l'ha mai nascosto. Un giorno diventerà l'allenatore della Juve: ne sono certo. Quando però non si sa…".