Tuttosport - Kolo Muani, il tempo stringe: il Psg attende risposte ma sullo sfondo c'è il Chelsea

Un grosso nodo da sciogliere per il nuovo direttore Damien Comolli è quello che riguarda l'attacco della Juventus. Dalla posizione di Randal Kolo Muani al futuro di Dusan Vlahovic . Il tempo però stringe, il Psg attende una risposta ma non resta con le mani in mano. Randal è fuori dal progetto tecnico dei parigini che per questa ragione vorrebbero trovargli una sistemazione al più presto. Sistemazione che, come riferisce questa mattina Tuttosport, a questo punto potrebbe non essere la Juventus.La situazione infatti è parecchio intrigata. Il nodo Vlahovic resta molto difficile da sciogliere. Il centravanti serbo ha un anno di contratto, pesa parecchio a bilancio e per questo la Juventus deve necessariamente tenere uno solo tra Randal e Dusan. La rescissione contrattuale con l'ex Fiorentina avrebbe praticamente gli stessi costi che avrebbe tenerlo in rosa, quindi ipotesi decisamente lontana. Ecco che quindi la situazione Kolo Muani si blocca.Il Paris Saint Germain dal canto suo, già certo che Randal sia totalmente fuori progetto, vorrebbe una cessione definitiva certa. Quindi nessun prestito con riscatto che scatterebbe solo a determinate condizioni (tipo la qualificazione alla prossima Champions League). Il prezzo del cartellino di Kolo Muani è nettamente cambiato rispetto a quanto lo avesse pagato il PSG. 95 milioni dall'Eintracht due anni fa. Ecco quindi che in questa stagione il cartellino del francese peserebbe sul club circa 38 milioni, esattamente quelli richiesti dal Paris per la sua cessione definitiva. Accetterebbero un prestito oneroso da 10 milioni più l'obbligo di riscatto fissato a 30 ma per la Juventus si tratta di una cifra troppo elevata.Insomma, una trattativa non semplicissima a cui Comolli dovrà lavorare. Nel frattempo, il Paris Saint Germain si guarda attorno ed il Chelsea di Maresca potrebbe rivelarsi una realtà decisamente interessata, qualora dovesse partire Jackson. Una situazione intricata che chiamerà Comolli ad un lavoro non semplice. Kolo Muani alla Juventus ora non è più così scontato.





