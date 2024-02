Juve, piace Thuram, la sua stagione

Sono tanti i profili sotto la lente d’ingrandimento della Juventus per il centrocampo. Nella lista degli obiettivi, riferisce Tuttosport, c'è anche Khephren Thuram, il fratello dell'attaccante dell'Inter. Khephren è da tempo seguito dai bianconeri, che non sono però gli unici in giro per l'Europa. Il centrocampista del Nizza ha il contratto in scadenza nel 2025, motivo per cui la prossima può essere l'estate dell'addio al club francese.Per Thuram in stagione 15 presenze con il Nizza. Ha saltato qualche gara per un infortunio al ginocchio ma è tornato in campo nelle ultime settimane. Il classe 2001 non è ancora riuscito a segnare quest'anno. Nel complesso, da quando è al Nizza, sono arrivati 8 gol in 153 presenze.