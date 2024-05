Juventus, le ultime sulle condizioni di Yildiz

È bene ricordarlo ogni tanto: Kenannella giornata di oggi compie 19 anni, giovanissimo. Il talento turco classe 2005 della Juventus sullo sfondo vede avvicinarsi quellaal momento ancora assegnata a Paul Pogba ma che già nella prossima stagione potrebbe avere un nuovo proprietario: proprio Kenan Yildiz. Poi, pensandoci, cosa ci sarebbe di meglio che festeggiare un compleanno con una maglia da titolare (e magari un gol) contro la Roma domani sera allo stadio Olimpico?Nelle prossime ore Kenan svolgerà un provino per capire se potrà essere o meno della trasferta. Come riferisce Tuttosport. Dalla Juventus filtrava ottimismo nella giornata di ieri sulle condizioni del classe 2005 verso la trasferta della capitale. Per Allegri infatti sarebbe molto importante avere due carte da giocarsi come Areke Kenan Yildiz dalla panchina. Con la coppia titolare che sembra destinata ad esser composta da Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.