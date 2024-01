Kean sul mercato: l'idea della Juve e del giocatore

Moisetra infortunio e mercato; l'attaccante della Juve infatti è alle prese con il problema alla tibia che lo ha indotto a fermarsi a metà dicembre per effettuare una terapia conservativa che eviti interventi chirurgici. Nei giorni scorsi l'attaccante bianconero, si legge su Tuttosport, si è sottoposto a una vista specialistica a Barcellona, ma non è ancora chiaro quando potrà scendere in campo, ma la sensazione è che l'intero mese di gennaio possa sfilare senza che alle viste vi sia il suo impiego.Mentre la Juventus da una parte ragiona sul rinnovo di contratto che scadrà nel giugno del 2025, dall'altra ragiona suE, contestualmente, di risparmiare una parte dell'ingaggio che si aggira sui 3 milioni netti. Su Kean ci sono solo prese di informazioni da parte di altre squadre al momento. Una situazione che si intreccia anche con l'esplosione di Kenan Yildiz. Adesso i giocatori del reparto offensivo sono a tutti gli effetti 5 per Allegri, che però ne utilizza solamente due in contemporanea. Con l'europeo alle porte, Kean è consapevole che per trovare più spazio e di conseguenza avere più chance di essere chiamato da Luciano Spalletti, il prestito potrebbe essere la soluzione giusta.