La possibilità scambio tra Zirkzee e Chiesa

L'acquisto diè una priorità per la Juventus, ma non sarà facile a causa della concorrenza del Milan e del prezzo richiesto dal Bologna, che si aggira tra i 60 e i 70 milioni di euro.Giuntoli, il direttore sportivo del, sta anche cercando di rinforzare la difesa con Calafiori e il centrocampo con, rendendo la trattativa ancora più complessa.Per cercare di abbassare il costo dell'affare,potrebbe proporre al Bologna uno scambio con uno o più giocatori della. In alternativa, potrebbe tentare di negoziare direttamente con il, il club di provenienza di, che lo ha ceduto alper 8,5 milioni di euro l'estate scorsa. Il prezzo fissato dal Bayern per il riscatto è di 40 milioni di euro, ma potrebbe essere possibile ottenere una cifra inferiore se la Juventus si mostrasse interessata all'acquisto.Inoltre, ilsegue attentamentefin dai tempi della Fiorentina, quindi potrebbe essere possibile trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti attraverso uno scambio di giocatori. Tuttavia, nulla è ancora definitivo e le trattative sono in corso.