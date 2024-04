Lacontinua a corteggiare l'attaccante del Bologna Joshua. Il giocatore che si sta mettendo sempre più in mostra in questa stagione agli ordini di Thiago Motta e sta attirando su di sé gli occhi delle big d'Italia e d'Europa. Stando a quanto riferisce l'edizione odierna di Tuttosport la dirigenza bianconera avrebbe ideato una strategia per arrivare al giocatore evitando un'asta di mercato. La volontà infatti sarebbe quella di farlo acquistare dal Bayern Monaco che ha la ricompra fissata a 40 milioni e poi acquistarlo dai bavaresi. Tutto però resta aperto e il giocatore resta nel mirino,