Sono passati pochi mesi da quando l'attaccante turco della Juventus Kenanha firmato un contratto fino al 2027. La dirigenza della Vecchia Signora tuttavia, come scrive oggi Tuttosport, è già al lavoro per prolungare ulteriormente il suo contratto. Il giocatore è ritenuto un punto fermo della nuova Juventus agli ordini di. Al punto che la dirigenza bianconera è al lavoro per fargli firmare un ulteriore rinnovo fino al 2029, con un adeguamento dell'ingaggio. Una storia destinata a continuare quella tra Madama e il giovane turco classe 2005.