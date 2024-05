Negli ultimi minuti della gara tra Roma e Juventus, in quelle continue occasioni da un lato e dall'altro, è cresciuto il rimpianto per l’assenza di Kenan, costretto a saltare la sfida e a privare il club bianconero del suo talento e di quelle doti che avrebbero potuto rivelarsi decisive. Ora, però, è tornato a pieno ritmo e il recupero del diciannovenne attaccante è la buona notizia in vista della sfida di domenica alle 18 contro la Salernitana, quando il ritorno alla vittoria dopo quattro pareggi significherebbe rendere finalmente aritmetica la qualificazione alla prossima Champions League. E anche poter preparare a mente serena la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta di tre giorni dopo alle 21.Come scrive Tuttosport, proprio le 75 ore che passeranno tra i fischi d’inizio delle due partite in cui la Juve si giocherà i suoi obiettivi stagionali rendono ancora più prezioso il pieno recupero di Yildiz. La prestazione di Chiesa contro la Roma sembra escludere il ballottaggio ormai diventato un classico tra il numero 7 e il numero 15, con la conferma tra i titolari dell’azzurro, ma poter contare sul turco permetterà ad Allegri di gestire le forze di Chiesa in vista della finale di Coppa Italia, risparmiandogli magari 20-30 minuti. Possibile anche che il tecnico decida di preservare al massimo Chiesa, schierando dall’inizio Yildiz. Schierare la formazione titolare potrebbe contribuire a evitare il rischio di sottovalutare la prova, fondamentale, prima dell'Atalanta.