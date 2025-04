Getty Images

Tuttosport - Juventus, Yildiz lascerà senza Champions?

27 minuti fa



C'è uno scenario in casa Juventus volto ad evitare la cessione di Kenan Yildiz anche in caso di mancato raggiungimento del quarto posto che significherebbe prossima Champions League. Stando a quanto riferisce Tuttosport qualora i bianconeri non dovessero centrare la qualificazione alla prossima Champions League non sarebbero costretti a cedere a priori il turco grazie all’aumento da 100 milioni di euro che in quel caso dovrebbe arrivare dalla proprietà. Quindi ci potrebbe essere ottimismo per la permanenza del numero 10 della Vecchia Signora che oggi è al centro del progetto bianconero.