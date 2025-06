Tuttosport - La Juventus spinge per Wesley: blitz di Comolli, sarà a Miami per Flamengo-Bayern

Getty Images

La traccia di mercato che conduce versopotrebbe ulteriormente intensificarsi nelle prossime ore. L'esterno brasiliano di proprietà del Flamengo è infatti uno dei profili che piace alla Juventus e la vetrina del. L'esterno brasiliano, classe 2003, è uno degli elementi di spicco della formazione brasiliana che ha raggiunto gli ottavi di finale del torneo iridato chiudendo prima nel suo girone davanti al Chelsea.I brasiliani affronteranno questa sera il Bayern Monaco nella delicatissima sfida degli ottavi di finale e ad osservare le gesta di Wesley, sugli spalti dell'Hard Rock Stadium di Miami - come riferito da Tuttosport - ci sarà anche Damien Comolli. Il direttore generale della Juventus ha lasciato Orlando nelle scorse ore per recarsi in quel di Miami dove è appunto in programma la sfida tra Bayern e Flamengo.

Piace anche alla Roma

Quanto costa Wesley?

Per Comolli sarà questa l'occasione giusta per osservare il classe 2003 e possibilmente per approfondire i discorsi con gli agenti del giocatore che ovviamente saranno presenti al match. Comolli, oltre ad osservare la prestazione del ragazzo al cospetto di un top team europeo come il Bayern, proverà dunque a carpire ulteriori informazioni che possano fare da presupposto ad una pista di mercato che potrebbe infiammarsi solamente a Mondiale per Club concluso.Su Wesley, come detto, potrebbe infiammarsi un duello di mercato tutto in salsa tricolore. Il giocatore, infatti, piace molto anche alla Roma di Gian Piero Gasperini che, già da tempo, ha messo il terzino verdeoro nel mirino e sembra fermamente intenzionata a rimanere iscritta alla corsa per il brasiliano.La valutazione di Wesley si aggira attorno ai 30 milioni di euro, ma la cifra sarebbe comunque trattabile anche in virtù della volontà del calciatore, il quale avrebbe già ampiamente aperto ad un trasferimento in Europa e, specialmente, sul palcoscenico della Serie A. Bisognerà attendere dunque la conclusione del torneo che si sta svolgendo negli Stati Uniti per provare ad accelerare e possibilmente puntellare il binario mancino della Vecchia Signora.