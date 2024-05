La Juventus si inizia a muovere sul mercato, non solo in entrata (dove ha chiuso per Michele Di Gregorio dal Monza) ma anche in quello in uscita, come riferisce oggi Tuttosport. Infatti, sia Samuelche Timothypotrebbero lasciare la Juventus in estate. Entrambi sono in bilico e sono molto corteggiati dalla Premier League, in caso di offerte adeguate infatti potrebbero lasciare Torino e la Juventus. L'unico intoccabile è Andrea Cambiaso, blindato proprio la settimana scorsa fino al 2029 con la Juventus.