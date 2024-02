Juve, Vlahovic a rischio per il Napoli

sarà nel segno di Dusan(o almeno si spera). I bianconeri, palesemente in difficoltà dopo quattro partite senza vittorie, hanno bisogno del loro centravanti per risalire in classifica e tornare a far gol, ma devono anche tenere conto di un aspetto non irrilevante nell'ottica del match successivo, quello contro il: il serbo classe 2000, infatti, è entrato in, pertanto in caso di cartellinosalterebbe la gara allo stadio Maradona.A condizionare spesso le sue prestazioni in questo senso è stato il nervosismo, che ha visto i suoi rapporti con gli arbitri correre sul filo del rasoio. Come scrive Tuttosport, dunque, è facile immaginare che qualora la vittoria contro il Frosinone diventasse un risultato acquisito Vlahovic potrebbe lasciare il campo anzitempo, per evitare rischi inutili. Certamente, però, la Juve ha bisogno di lui nella versione migliore anche all'Allianz Stadium. Eventuali ragionamenti si faranno poi a gara in corso.