Tuttosport - Juventus, via al duello di mercato con il Napoli

un' ora fa



La Juventus è alla ricerca di un attaccante, probabilmente anche di due, per il mercato estivo. Per rinforzare la rosa che con ogni probabilità si separerà da Arek Milik ormai fermo ai box da quasi un anno e potrebbe separarsi anche da Dusan Vlahovic. Un nome che particolarmente piace tra gli uffici della Continassa è quello di Rasmus Hojlund del Manchester United. Tuttavia, il giocatore sarebbe, secondo quanto riferisce questa mattina Tuttosport, anche nel mirino del Napoli di Giovanni Manna per la prossima stagione. Sfida di mercato aperta quindi contro i partenopei.