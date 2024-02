Juventus, il piano per Ferguson

Nicolussi Caviglia entra nell'operazione?

Lacon il ritorno in Champions sempre più probabile e vicino, è consapevole di dover muoversi sul mercato dei centrocampisti. Non solo per il numero di partite che i bianconeri disputeranno in più rispetto all'attuale stagione ma anche per alzare il livello e la qualità del reparto. La dirigenza in particolare pensa ad un giocatore con stazza e dinamicità, che copra molti spazi. A questo identikit corrispondedel Bologna anche se l'obiettivo primario resta Koopmeiners. Lo scozzese è uno dei motivi per cui il Bologna sta facendo così bene. Cristianosi è addirittura mosso per visionarlo dal vivo in prima persona in occasione di Bologna-Lazio. Ferguson, scrive Tuttosport, è stato monitorato pure da Milan e Lazio negli ultimi tempi; mentre dalla Premier League si sono fatte avanti Fulham e Nottingham Forest. Il ds Sartori che lo pescò per soli 4 milioni dall’Aberdeen si frega le mani e lo valuta 20-25 milioni.In uscita dalla Continassa c’èapprezzato dal Bolonga. La dirigenza bianconera potrebbe provare ad utilizzarlo come possibile contropartita per abbassare il prezzo del cartellino di Ferguson. D’altronde il classe 2000 ha voglia di giocare e necessità di continuità per crescere: in Emilia potrebbe trovare l’habitat ideale per riuscirci.