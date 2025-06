Tuttosport - Juventus, un anno dopo ancora Sancho: nuovi contatti con lo United e l'ostacolo ingaggio

E' passato un anno, sì, ma il nome dinon è mai uscito dai pensieri della Juventus . Il club bianconero, infatti, ha allacciato nuovamente i contatti con il Manchester United dopo la stagione, piuttosto deludente, che l'esterno offensivo inglese ha disputato agli ordini del Chelsea di Enzo Maresca.Sancho, dunque, ha fatto rientro ai Red Devils, ma è ormai noto da tempo come l'inglese non faccia parte del progetto tecnico degli inglesi. Morale della favola, si dovrà cercare una nuova destinazione per il classe 2000 e, in tal senso, la Juve è pronta ad iscriversi, una volta ancora, alla corsa per l'ex Borussia Dortmund.

Previsti contatti col Manchester United

Ostacolo ingaggio

Il Manchester United, come detto, vuole liberarsi della 'grana' Jadon Sancho aprendo al miglior offerente. I Red Devils si accontenterebbero di incassare una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Una somma considerata più che accessibile dai vertici bianconeri che, nella giornata di oggi, proveranno ad approfondire la situazione relativa all'inglese.Nel corso della giornata di oggi – mercoledì 25 giugno – ci sarà un nuovo contatto fra le parti. Una video call fra Juventus e Manchester United nella quale si discuterà della situazione inerente all’ex calciatore del Borussia Dortmund.Se la concorrenza del Napoli, il quale sembrerebbe orientato su altri profili come Lang, Ndoye e Chiesa, e quella del Fenerbahce, sembrano al momento arginabili, il grande ostacolo alla buona riuscita della trattativa è sicuramente rappresentato dall'ingaggio.Sancho percepisce infatti 15 milioni lordi dal Manchester United. Numeri improponibili e inavvicinabili dalla Juventus. E' logico aspettarsi, dunque, che per concretizzare lo scenario di mercato servirà un netto decurtamento del salario che il calciatore potrebbe percepire all'ombra della Mole.