Tuttosport - Juventus, Tudor può restare? Altri due nomi per la panchina

3 ore fa



Igor Tudor lo ha detto che non vuole essere definito traghettatore di questa Juventus, nonostante sia arrivato a stagione in corso e nonostante il suo contratto sia di soltanto pochi mesi quindi fino al termine della stagione. Stando a quanto riferisce Tuttosport il futuro del tecnico croato è in dubbio. Tudor sta convincendo tutti, compreso lo stesso Cristiano Giuntoli tanto che vedrebbe molto positivamente la conferma del croato. Attenzione però, in corsa al momento ci sarebbero anche Antonio Conte e Gian Piero Gasperini.