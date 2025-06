Tuttosport - La Juventus ha recepito il messaggio di Tudor: pochi colpi mirati per alzare il livello, la lista di Comolli

A poco meno di due settimane dal debutto ufficiale al Mondiale per Club, il 19 giugno contro l'Al-Ain, la Juventus è già al lavoro per costruire la rosa che affronterà la stagione 2025/26, annata sportiva che vedrà i bianconeri impegnati sul palcoscenico della Serie A, della Coppa Italia e della Champions League, con i bianconeri che hanno strappato la qualificazione proprio all'ultimo respiro vincendo 3-2 sul campo del Venezia all'ultima giornata di campionato.Qualche giorno prima, dopo il pareggio maturato sul campo della Lazio, Igor Tudor - le cui quotazioni per rimanere ben saldo al timone bianconero sono in netto rialzo - aveva parlato chiaro nel post partita specificando come "con due-tre innesti il livello della squadra diventerà altissimo". Un messaggio forte e chiaro, cha la dirigenza ha prontamente ricevuto.

Un colpo futuribile in difesa

Un innesto a centrocampo

Le mosse in attacco

L'obiettivo, infatti, è proprio questo, regalare a Tudor pochi tasselli, ma tutti estremamente funzionali per quanto concerne la squadra da allestire in vista della prossima stagione.Tuttosport, in tal senso, ha ipotizzato un innesto per ogni reparto.In difesa, con il rientro di Bremer e Cabal, è lecito attendersi un innesto di prospettiva. Una sorta di investimento a lungo termine che la Juventus vorrebbe concretizzare su. Il difensore di 18 anni del Parma è reduce da una stagione molto positiva e i feedback su di lui sono davvero eccellenti. Sulle tracce di un talento simile, però, è inevitabile che ci sia una folta concorrenza, ed è per questo che sul calciatore si registra anche l'interesse del Milan. Il piano B? Risponde al nome di, classe 2003 del Verona, già da tempo sotto la lente d'ingrandimento degli scout bianconeri.Per quanto riguarda il centrocampo, la Juve sogna di portare a Torino un profilo 'alla Frattesi' e proprio il centrocampista dell'Inter era stato seguito dall'ormai ex Football Director Giuntoli, ma tra le richieste dell'Inter e la concorrenza del Napoli, la pista si era fatta poco praticabile.Tra i nomi attenzionati, però, c'è quello di, centrocampista del Benfica, che sarà all'opera nel prossimo Mondiale per Club. Piedi educati, ma anche una massiccia dose di 'garra', ovvero le peculiarità che la Juventus sta cercando.Per quanto riguarda l'attacco, con l'ormai scontata uscita di Dusan Vlahovic, la Juve lavora per trattenere Randal Kolo Muani anche oltre il Mondiale per Club. Non solo, i bianconeri ad accelerare anche sul fronte, approfittando della frenata nella trattativa tra l'attaccante canadese e il Napoli. David, infatti, dal prossimo 1° luglio sarà un free agent e Madama si sente pienamente in corsa.Alla voce entrate, potrebbe presto aggiungersi anche un esterno offensivo: da capire, infatti, c'è il futuro di Francisco Conceicao, sul cui acquisto a titolo definitivo aleggiano diversi punti interrogativi, a differenza di qualche mese fa.