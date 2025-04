Getty Images

Tuttosport - Juventus, Tudor ha una convinzione su Thuram

54 minuti fa



La Juventus a centrocampo si affida sempre più a Khephren Thuram, figlio d'arte arrivato all'ombra della Mole la scorsa estate. Sarà uno dei punti fermi della nuova Vecchia Signora targata Igor Tudor per questo finale di stagione che sarà infuocato più che mai. Stando a quanto riferisce Tuttosport il tecnico croato è convinto che quella vista finora sia una versione approssimativa del centrocampista e che i margini di crescita e miglioramento siano ancora decisamente ampi. Crede inoltre che questo possa avvenire in tempi molto brevi, addirittura entro la fine della stagione pensa di poter mettere in mostra un nuovo Khephren. Da cui ripartire, ancora.