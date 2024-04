Juventus, turnover e probabile formazione contro il Cagliari

? I bianconeri saranno impegnati venerdì a Cagliari e martedì all’Olimpico di Roma per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio, sfide entrambe centrali per Massimiliano Allegri e per la Juventus. Da una parte il campionato, dove la Juventus è terza e in corsa per centrare la qualificazione alla prossima Champions, più vicina ma non ancora certa e che di fronte avrà il Cagliari che ha battuto l’Atalanta e fermato sul pari la capolista Inter. Dall'altra c'è la possibilità di tornare a vincere un trofeo. Il dilemma è chiaro, ma anche la situazione della squadra, dopo che contro Fiorentina e Torino hanno giocato gli stessi undici bianconeri, qualche cambio è in previsione.A Cagliari il primo cambio sarà forzato: Szczesny è tornato ad allenarsi ieri dopo l'operazione per ridurre la frattura al setto nasale, ma per l'anticipo di venerdì tra i pali ci sarà Perin, che giocherà anche martedì in Coppa Italia visto che è la competizione dove è titolare. Sugli esterni Allegri sembra intenzionato a schierare più Iling-Junior che Kostic, chiamato al cambio passo. Dall'altra parte invece più Cambiaso che Weah, ma un'occasione c'è. A Cagliari dovrebbe tornare in panchina Milik, che anche ieri si è allenato in parte con la squadra. Il rientro del polacco non va però ad intaccare quella che dovrebbe essere la coppia d’attacco, con Vlahovic e Chiesa, anche se non bisogna sottovalutare la variabile Yildiz, che insidia la titolarità di Chiesa. Non dovrebbe esserci Kean. Va verso la conferma il trio a centrocampo (McKennie, Locatelli e Rabiot), con Alcaraz che spera in una chance, lo stesso vale per Rugani e Alex Sandro in difesa, di fianco all'insostituibile Bremer.