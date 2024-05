Derby di mercato in vista all'ombra della Mole? Stando a Tuttosport, ora c'è anche ilsulle tracce di Giovanni, difensore centrale classe 2006 che in questa stagione si è messo in mostra in Serie B con ladi Andrea Pirlo e ha attirato l'attenzione della, che lo sta seguendo da settimane. Addirittura il dirigente granata Davidesarebbe andato di persona a vedere il giovane azzurro in campo, nel match di Lecco dello scorso 1° maggio, a testimonianza del concreto interesse. I blucerchiati, che a breve lo riscatteranno dal Padova per 1,5 milioni di euro, lo valutano circa 3 milioni.