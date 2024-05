Lasta corteggiando come tecnico della prossima stagione l'attuale allenatore dele questa è ormai storia nota. L'edizione odierna di Tuttosport però racconta di un interesse verso l'ex centrocampista della nazionale anche da parte del Milan. I rossoneri infatti starebbero utilizzando per convincere l'ex nerazzurro la carta Zlatan Ibrahimovic. I due si conoscono bene, essendo anche stati compagni di squadra. Ibra avrebbe già contattato personalmente Thiago Motta per sondare il terreno e capire se ci fosse possibilità di vederlo sulla panchina del Milan nella prossima stagione. La Vecchia Signora al momento però resta in vantaggio.