Juventus, Magnanelli nello staff di Thiago Motta?

Thiago Motta firmerà con la Juventus settimana prossima. L'ormai ex allenatore del Bologna si trasferirà presto a Torino con tutta la sua squadra di collaboratori: dal vice Hugeux al preparatore atletico Colinet, dagli analisti Colasante e Garcia ai preparatori dei portieri Doussou-Yovo e Lozano.Motta si fida molto del suo staff. Un gruppo affiatato e consolidato, che ha fatto quadrato intorno all’italo-brasiliano ben prima dell’ultima stagione da favola vissuta all’ombra del San Luca. Un gruppo i cui equilibri, salvo repentini colpi di scena, non verranno intaccati - almeno nell’immediato - con l’aggiunta dello stesso Magnanelli, scrive Tuttosport. Per Magnanelli si prospetta un possibile ruolo da allenatore in una delle squadre giovanili bianconere.