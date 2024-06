Thiagoe Cristianosi sono incontrati per un summit di mercato valutando le priorità della prossima stagione. Stando a quanto riferisce oggi Tuttosport si è presa anche una decisione riguardo il futuro di Dean. Il difensore centrale olandese classe 2005 che nella seconda metà della passata stagione ha vestito la maglia della Roma in prestito agli ordini prima di Jose Mourinho e poi di Daniele De Rossi. In caso di offerta congrua potrebbe lasciare la Juventus in estate. Prezzo fissato a