L'ultima partita di Thiago Motta davanti ai propri tifosi (a meno di clamorose sorprese) sarà contro la sua futura squadra. Il destino, che pare ormai segnato, ha messo questo strano incrocio. Thiago Motta, scrive Tuttosport,le scelte, ovviamene, una delle priorità riguarda i contratti a rinnovare con urgenza immediata (quello di Adrien Rabiot) o appena differita (quelli di Chiesa, Szczesny, McKennie e Vlahovic) anche perché da queste trattative dipenderanno molte delle scelte future.Juventus e Bologna si affronteranno questa sera;Thiago Motta comunque ha già le idee abbastanza chiare. Per dire: Cambiaso lo ha allenato lui quando la Juventus ha deciso di lasciarlo in prestito per una stagione al Bologna e lo avrebbe pure rivoluto indietro. Di Dusansi legge, parla un gran bene con il suo gruppo di lavoro e di amicizie, al punto che lo considererebbe un punto fermo per la Juve del futuro. Così come Federicoche nell’ipotesi tattica di un 4-3-3 si rivelerebbe ovviamente prezioso.Al tecnico poi piace assai ancheche però resta incerto per le sirene di mercato che arrivano dalla Premier League. Dipendesse da Thiago, il brasiliano resterebbe, magari in coppia con Calafiori, una delle sue maggiori valorizzazioni alla guida del Bologna. E infine, l'allenatore darà un’occhiata da vicino anche ai giovani comeposto che Montero decida di schierare quest’ultimo al posto di Kostic.