Laè ancora alla ricerca di rinforzi a centrocampo in vista del mercato estivo. Il preferito sulla lista di Cristiano Giuntoli e Teundell'Atalanta, che però ha un valore di mercato molto elevato e sembra difficile da raggiungere per Madama. Stando a quanto riferisce l'edizione odierna di Tuttosport tuttavia non sarebbe il solo sulla lista dei desideri. Alla Juventus piacerebbe anche Leongià accostato in passato alla Vecchia Signora, potrebbe lasciare il Bayern Monaco in estate, ipotesi da non sottovalutare. Sullo sfondo però resta sempre Lazar Samardzic dell'Udinese.