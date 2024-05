La Juventus è pronta a battere il primo colpo: Michele Di Gregorio. Il portiere del Monza è pronto a trasferirsi in bianconero, anche se non è ancora chiaro quale sarà il pacchetto completo dei numeri uno juventini. Ci sarà Pinsoglio, sicuramente, come terzo, ma chi sarà l'altro? E che ruolo avrà lo stesso Di Gregorio? Come scrive Tuttosport, se è vero che Perin aveva in mente di provare a giocare con continuità, ecco che su Szczesny si stanno alzano rumors che potrebbero riportarlo in Premier League dopo i due anni alla Roma e i sette a Torino. Il polacco, che non ha accettato di spalmare su più stagioni il suo attuale ingaggio da 6 milioni abbondanti netti, ha lasciato un buon ricordo in Inghilterra.