JUVENTUS, LE NOVITA' SU SZCZENY, PERIN E PINSOGLIO

Tutti e tre i portieri dellahanno il contratto in scadenza nel 2025. Quindi sia Wojcechche Mattiache Carlo. Ad analizzare il futuro dei tre è stata l'edizione odierna di Tuttosport. Chiaro, la Juventus prima di definire operazioni di mercato attende la certezza di un posto nella prossima Champions League ma questo non significa che tutto sia fermo.

Il loro contratto come detto sarebbe in scadenza 2025, tra l'altro in pieno Mondiale per Club, quindi una decisione sul loro futuro è da prendere prima. Carlo Pinsoglio, con il suo celebre slogan sui social: "Dai un po'" ha già raggiunto un accordo per il rinnovo fino al 2026 con la Juventus. Mossa dal duplice significato: in primis la Vecchia Signora terrebbe un uomo importante all'interno dello spogliatoio, in secondo luogo è una mossa verso la prossima eventuale lista Champions. Essendo prodotto del vivaio Juventus non occupa posto. Nelle prossime settimane è prevista la sua firma sul contratto. La Juventus intanto lavora, non è detto che il rinnovo di Pinsoglio possa essere il preludio per rinnovare l'intero pacchetto portieri.

