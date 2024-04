Mai a segno contro la Fiorentina, Chiesa e Vlahovic affrontano il loro passato per dare una svolta al presente e al futuro, personale e della Juve. Ad inizio anno, allo start del campionato, c'era la sfida tra Vlahovic e Chiesa con Lautaro e Thuram, durata ancora meno di quella tra Juve e Inter per lo Scudetto, visto che per 12 giornate, tra fine settembre e Natale, la squadra di Allegri era rimasta attaccata a quella di Inzaghi con soli quattro gol della sua coppia d’attacco (due ciascuno), mentre quella nerazzurra ne realizzava 15 (5 il francese e 10 l’argentino). Chi ne è uscito, anche piuttosto bene, è stato Vlahovic, che nel 2024 è prepotentemente tornato a brillare, mentre per Chiesa c'è stato qualche problema in più. E così è stato soprattutto nel momento più complesso, dall'Empoli in poi.Fino a martedì in Coppa Italia contro la Lazio, quando la squadra di Allegri e le sue due punte di diamante sono tornate a brillare assieme come non accadeva dalle prime giornate di campionato. Come scrive Tuttosport, troppo tardi per le sfide già concluse da tempo con l’Inter e i suoi attaccanti, ma non per dimostrare di poter rilanciare quel duello in futuro. Una possibilità che passa dal lungo presente che attende la Juve dalla sfida di oggi con la Fiorentina a quella del 26 maggio con il Monza all’ultima giornata, con in mezzo il ritorno della semifinale di Coppa Italia con la Lazio ed eventualmente la finale. Due mesi scarsi in cui la squadra bianconera si gioca l’obiettivo della qualificazione alla Champions League, vitale per avere la forza economica necessaria a lottare per lo Scudetto fino alla fine nel prossimo campionato, e la Coppa Italia, preziosa per ridare entusiasmo e fiducia all'ambiente. Entusiasmo e fiducia riportati dalla Coppa Italia e proprio da Chiesa e Vlahovic, entrambi in gol. I due attaccanti bianconeri ora cercheranno la prima rete contro la squadra da cui hanno spiccato il volo per Torino, affrontata rispettivamente quattro e cinque volte senza mai segnare.è carica d'attesa e la vivremo in diretta sul canale Youtube de IlBianconero.com.Si parte con il pre partita alle 18.30, post alle 22.50: vivila con lo studio di, conin collegamento.