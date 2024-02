Calciomercato Juventus, sirene inglesi per Federico Chiesa

I primi colloqui tra i dirigenti dellae l'agente di Federico, Fali, hanno avuto luogo per iniziare a discutere il rinnovo del suo contratto, che scadrà nelal termine della prossima stagione. Lanon desidera correre il rischio di perderlo a scadenza di contratto ma deve considerare attentamente il costo di un possibile rinnovo, specialmente se non si prevede una continuità di prestazioni da parte del giocatore. Come scrive Tuttosport: “Attualmente, Chiesa guadagnae si parla di una richiesta di aumento acifra considerata elevata rispetto alla politica salariale attuale della Juventus. Tuttavia, l'entourage di Chiesa ritiene che il giocatore meriti. La Juventus potrebbe considerare un prolungamento contrattuale più lungo per Chiesa, garantendo però che il giocatore mantenga un alto livello di prestazioni fisiche per tutta la durata del contratto, specialmente in vista di una stagione impegnativa come quella della Champions League. Chiesa ha pochi mesi per dimostrare la sua forma fisica anche al CT della Nazionale, Luciano Spalletti, in vista dell'Europeo di giugno, un evento cruciale sia per le discussioni sul rinnovo contrattuale anticipato sia per le prospettive future di mercato.Intanto, i media inglesi rimbalzano voci di mercato sempre più insistenti. Ilavrebbe messo nel mirino Federicocome potenziale sostituto di Momo. La squadra inglese potrebbe avanzare un'offerta di 45 milioni di euro alla Juventus durante la prossima finestra di mercato estiva