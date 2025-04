Tuttosport - Juventus su Krstovic: la richiesta del Lecce e la carta Adzic

Getty Images



Juventus su Krstovic: quanto costa

Si profila un nuovo derby d'Italia sul mercato; Juventus e Inter, infatti, come riferisce Tuttosport, sono entrambe sulle tracce di uno dei goleador emergenti della nostra Serie A. Quel Nikola Krstovic che in questa stagione ha già raggiunto la doppia cifra di goal. Nello scorso gennaio il Milan aveva provato a prenderlo trovando però il muro del Lecce e di Corvino, respingendo al mittente pure una sostanziosa offerta arrivata dal Betis Siviglia (15 milioni).Nelle ultime settimane gli scout della Juventus hanno visionato più volte Krstovic, sintomo di come il club abbia messo tra i candidati per l'attacco della prossima stagione anche il giocatore del Lecce. La richiesta per cederlo parte da 25 milioni ma con 20 più bonus si potrebbe ottenere il via libera per l'operazione. Molto dipenderà comunque dalla salvezza della squadra di Giampaolo perché in caso di retrocessione cambierebbe anche il potere nelle mani del Lecce e la richiesta.

La Juventus avrebbe anche una carta da giocarsi nella trattativa, ovvero Vasilije Adzic; il classe 2006 montenegrino piace al Lecce e il club bianconero potrebbe anche decidere di lasciarlo partire in prestito secco per farsi le ossa.