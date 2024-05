Roma-Juventus: il commento di Vaciago su Tuttosport

Tuttosport, in un editoriale a firma di Guido, riflette così sullavista ieri sera all'Olimpico contro la: "La Juventus continua a essere una. Può vincere, perdere o pareggiare qualunque partita. Può alternare, nel giro di pochi minuti della stessa gara, momenti intensi e aggressivi a distrazioni e uno scollamento generale. Può commettere errori grossolani in attacco e in difesa così come infilare gesti tecnici fantastici.. Diventa, quindi, difficile analizzare la prestazione bianconera in sé: probabilmente fa meno arrabbiare i tifosi, magari ne lascia qualcuno anche moderatamente soddisfatto e speranzoso di zuccherare la stagione con la Coppa Italia, ma non cambia, che ci siano delle carenze tecniche a centrocampo che non consentono di costruire gioco in modo decente, che non ci sia un'organizzazione per valorizzare i talenti in attacco, che la squadra necessiti di leader più carismatici e severi per essere trascinata fuori dal pantano dove è finita tre mesi fa (e non che prima stesse proprio volando su di un'autostrada)".E ancora: "La società continua a rinviare qualsiasi ragionamento sul futuro al momento in cui l’accesso alla Champions League sarà ufficialmente conquistato,. C'è molto da fare, al di là delle limitazioni finanziarie che legheranno un po’ i movimenti di Cristiano Giuntoli e dei suoi uomini, anche solo per rimettere le basi sulle quali costruire una squadra vincente, come si aspetta la proprietà, ma soprattutto, milioni di tifosi che, in questo momento, si spaccano sul dibattito intorno all’allenatore, ma presto dovranno riflettere in modo meno miope sui problemi che hanno, negli ultimi tre anni, impedito alla Juventus non solo di vincere, ma anche di generare il minimo sindacale di entusiasmo".