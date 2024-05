Leonardoè stato proposto alla Juventus. Questa è la notizia riportata in mattinata dal quotidiano Tuttosport. Il terzino classe 1993 è in scadenza di contratto in estate con la Roma e al momento le trattative per il rinnovo contrattuale non sono ancora decollate. La volontà di De Rossi sarebbe quella di trattenerlo nella capitale in quanto nonostante i problemi fisici è un buon rinforzo per la propria rosa. Alla Juventus potrebbe fare comodo in quando essendo prodotto del vivaio bianconero non occuperebbe un posto nelle liste Uefa. Spinazzola ha un passato in bianconero che ricorderete. Sono da valutare i prossimi passi di Cristiano Giuntoli a riguardo.